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Яхта «Сибирь» приближается к Антарктиде

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Омск
21:03 19 Февраля 2020
антарктида, сибирь, судно, путешествие
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Экипаж яхты «Сибирь» прошел через пролив Дрейка и приближается к берегам Антарктиды – позади остались архипелаг Огненная Земля и мыс Горн. Этот пролив считается одним из самых штормовых местами на планете.

Как сообщают участники экспедиции, перед этим яхта «Сибирь» приняла участие в совместном маневрировании с кораблями другой кругосветной экспедиции парусников, проходящей под эгидой Росрыболовства. Выйдя из аргентинского порта Ушуайя в пролив Бигль яхта «Сибирь» устроила небольшую гонку вместе с легендарными российскими кораблями – фрегатом «Паллада», барком «Крузенштерн» и еще тремя яхтами.

К переходу Южная Америка – Антарктида экипаж яхты «Сибирь» в Ушуайя готовился со всей основательностью: люки были задраены пленкой, на судне установлен новый двигатель, а на корму добавлены металлические конструкции из катушек и канатов – они помогут судну уберечься от ударов о скалы и зацепиться за них во время стоянки в Антарктиде. В Антарктиде яхта «Сибирь» бросит якорь у российской антарктической станции «Беллинсгаузен».

Кругосветная экспедиция «Сибирь – Антарктика – Сибирь» приурочена к 200-летнему юбилею открытия Антарктиды русскими моряками под командованием Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева.

По материалам Международного пресс-центра МКР-Медиа

 

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