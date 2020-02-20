Яхта «Сибирь» дошла до антарктической станции «Беллинсгаузен»

Омская яхта «Сибирь» прибыла в Антарктиду. Судно встало на якорь у российской антарктической станции «Беллинсгаузен» на острове Кинг-Джордж, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Стихия нам дала шанс, мы его использовали. Сам не ожидал, что так всё сложится, такого спокойного Дрейка (пролив Дрейка – Sibnovosti.ru) давно не было. Ангел-хранитель с нами. Теперь задача вернуться», - оставил запись на своей странице в соцсети Facebook капитан «Сибири» Сергей Щербаков.

Судно простоит у станции, ориентировочно, до 23 февраля. Возможно, команде предстоят ремонтные работы. По словам капитана, «в конце перехода пошла вибрация по корпусу при работе двигателя, это опасно».

На станцию экипаж «Сибири» передал знамя Санкт-Петербурга и капсулу с землей с места боев по защите города во время Великой Отечественной войны.

Напомним, что кругосветная экспедиция «Сибири» приурочена к 200-летию открытия Антарктиды российскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым.

Фото: сайт кругосветной экспедиции яхты «Сибирь»