Россия активно развивает технологии распознавания лиц, а.заявил в интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа главный редактор портала ИнфоШОС.Ру, китаист Леонид Ковачич.

«Россия активно развивает технологии распознавания лиц. В Москве действует уже более 100 тысяч камер, оснащенных подобными системами. В начале года в рамках городской целевой программы был объявлен тендер на поставку систем хранения данных с городских камер – общей емкостью на 1.5 петабайта почти на 2 млрд рублей. Эти системы должны обеспечивать хранение данных со 175 тысяч камер. Соответственно можно оценить масштаб распространение систем в городе. Власти города заявляли, что в этом году система в метрополитене будет полностью запущена. Камеры уже устанавливают в поездах, на турникетах на вход и выход, на станциях и в переходах», - рассказал Леонид Ковачич.

По мнению эксперта, Китай эффективно использует современные технологии.

«Китай также разрабатывает вспомогательные системы, позволяющие оптимизировать работу алгоритмов распознавания лиц или дополнять их в случае, если распознавание самого лица по каким-либо причинам затруднено. Опыт Китая во время эпидемии коронавируса показал, что простые медицинские маски могут существенно осложнить работу систем распознавания лиц. Тогда на помощь приходят новые методы: идентификация по походке, по телосложению, росту, по биометрическим данным. В некоторых районах Китая, в том числе в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), сбор генетического материала осуществляется поголовно под предлогом бесплатной ежегодной диспансеризации населения.

Системы распознавания лиц, голоса, походки, поведенческих паттернов, ДНК – все вместе это позволяет Китаю довольно эффективно использовать технологии для отслеживания людей, вызывающих какой-либо интерес у властей и правоохранительных органов: преступников, нацменьшинств, людей, подверженных (с точки зрения китайских властей) влиянию экстремистской идеологии, и т.д. В СУАР, например, не было ни одной террористической атаки за последние несколько лет. Кроме того, регулярно появляются сообщения, что правоохранительные органы смогли раскрыть «висяки» чуть ли не тридцатилетней давности с помощью новейших технологий анализа ДНК», - отметил Леонид Ковачич.

По его словам, сейчас в России активно разрабатывается система биометрических учетов.

«В России, судя по всему, идут в ногу с китайским опытом. Недавно в РБК писали, что МВД России разрабатывает Федеральную информационную систему биометрических учетов. Система будет работать с алгоритмами распознавания походки, эмоционально-психического состояния граждан, голоса, чуть ли не татуировкам на открытых частях тела. Кроме того, отмечается, что она может быть интегрирована с создаваемой базой ДНК. Если все это действительно так, и если система заработает, как обещается, к 2021 году, можно с уверенностью сказать, что Россия заимствует опыт КНР в применении современных технологий для правоохранительной и контрольной деятельности», - рассказал Леонид Ковачич в эксклюзивном интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа.

По материалам Международного пресс-центра МКР-Медиа

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