Тёплой зиме Сибирь обязана Атлантике

Аномально теплая зима в Сибири стала стечением нескольких факторов, заявила на пресс-конференции в Международном пресс-центре МКР-Медиа руководитель Обь-Иртышского Управления гидрометеорологической службы Наталья Криворучко.

По словам эксперта, главной причиной аномально теплой погоды стало отсутствие антициклона, который «обычно» блокирует воздушные массы с Атлантического океана.

«Антициклон сформировался не над привычными сибирскими территориями, а на севере Китая и Монголии. В итоге теплые и влажные воздушные массы с Атлантики достигают Сибири, благодаря чему зимние месяцы оказались намного теплее климатической нормы. Прошедшей зимой мы фиксировали в Омской области даже дождь – крайне редкое явление, а снеготаяние началось уже в третьей декаде февраля. Хотя обычно таяние снега начинается в марте», - отметила Наталья Криворучко.

По ее словам, количество выпавших осадков и высота снежного покрова по ситуации на начало марта составляет средние и чуть выше среднего показатели.

По материалам международного пресс-центра МКР-Медиа