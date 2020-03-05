5 марта
Омск
погода -5 °C
66.19
 
€ 73.68
18+
Sibnovosti.ru
Омск
...

Омский полицейский не смог подтвердить доход и лишился премиального внедорожника

Главная Общество
Омск
16:06 5 Марта 2020
общество, омск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Омский полицейский лишился нового BMW 520D XDrive, купленного на «нетрудовые» доходы. В прокуратуре Центрального округа рассчитали, что совместной зарплаты силовика и его жены за последние три года не хватает на приобретение авто за 3,6 млн рублей. Машину, которую полицейский зарегистрировал на супругу, потребовали обратить в доход государства.

«В ходе проверки бывшим сотрудником полиции не были представлены в полном объеме сведения о происхождении доходов, на которые было приобретено данное имущество», - аргументировали в пресс-службе прокуратуры.

Первомайский районный суд принял решение взыскать с полицейского только 440 тысяч рублей – не было подтверждено как раз происхождение этой суммы. Однако представители надзорного ведомства оспорили этот вердикт в Омском областном суде.

Решением высшей инстанции автомобиль BMW 520D XDrive за 3,6 млн рублей будет обращен в доход государства – постановление вступило в законную силу.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Омска: Россия активно развивает технологии распознавания лиц

Россия активно развивает технологии распознавания лиц

28 Февраля 2020 г.
К данной работе привлечено большое внимание во время эпидемии коронавируса.
Новости Омска: В Омске появится «Сад памяти»

В Омске появится «Сад памяти»

27 Февраля 2020 г.
В акции примут участие 70 регионов России, страны ближнего зарубежья, а также страны Европы.
Новости Омска: Яхта «Сибирь» дошла до антарктической станции «Беллинсгаузен»

Яхта «Сибирь» дошла до антарктической станции «Беллинсгаузен»

20 Февраля 2020 г.
Экипаж судна воспользовался хорошей погодой в проливе Дрейка
Новости Омска: Яхта «Сибирь» приближается к Антарктиде

Яхта «Сибирь» приближается к Антарктиде

19 Февраля 2020 г.
Экипаж яхты «Сибирь» прошел через пролив Дрейка и приближается к берегам Антарктиды – позади остались архипелаг Огненная Земля и мыс Горн.
Новости Омска: Омичи попробуют построить самую высокую башню из блинов

Омичи попробуют построить самую высокую башню из блинов

18 Февраля 2020 г.
Установление мирового рекорда запланировано на Масленицу
Новости Омска: В Омске планируют создать университетский кампус

В Омске планируют создать университетский кампус

18 Февраля 2020 г.
Проект обсудят с преподавателями и научными сотрудниками
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Омска: Жительницу Омска приговорили к 11 годам колонии за убийство малолетней дочери

Жительницу Омска приговорили к 11 годам колонии за убийство малолетней дочери

3 Марта 2020 г.
Омичка вину не признает. По ее словам, преступление совершил ее сожитель.
Новости Омска: Губернатор Омской области попросил федерального министра спасти экипаж яхты «Сибирь»

Губернатор Омской области попросил федерального министра спасти экипаж яхты «Сибирь»

1 Марта 2020 г.
Она терпит бедствие в Антарктике
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19