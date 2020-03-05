Омский полицейский не смог подтвердить доход и лишился премиального внедорожника

Омский полицейский лишился нового BMW 520D XDrive, купленного на «нетрудовые» доходы. В прокуратуре Центрального округа рассчитали, что совместной зарплаты силовика и его жены за последние три года не хватает на приобретение авто за 3,6 млн рублей. Машину, которую полицейский зарегистрировал на супругу, потребовали обратить в доход государства.

«В ходе проверки бывшим сотрудником полиции не были представлены в полном объеме сведения о происхождении доходов, на которые было приобретено данное имущество», - аргументировали в пресс-службе прокуратуры.

Первомайский районный суд принял решение взыскать с полицейского только 440 тысяч рублей – не было подтверждено как раз происхождение этой суммы. Однако представители надзорного ведомства оспорили этот вердикт в Омском областном суде.

Решением высшей инстанции автомобиль BMW 520D XDrive за 3,6 млн рублей будет обращен в доход государства – постановление вступило в законную силу.