Ректор ОмГТУ: «Грядущие 20-30 лет в глобальной повестке будут определять экология, технологии и гендер»

По мнению и. о. ректора Омского государственного технического университета Дмитрия Маевского, Всероссийский молодежный конкурс бизнес-идей «Сделано!» возможно, сам того не подозревая, решает проблему с устранением еще одного вызова современности.

«Представитель Президента России Дмитрий Песков, говоря о тенденциях, которые будут определять грядущие 20-30 лет в глобальной повестке, назвал экологию, технологии и, как не странно, гендер. Грубо говоря, у нас половина населения планеты – женщины, которые в той или иной мере не так вовлечены в экономическую деятельность. Поэтому креативная индустрия и те проекты, о которых мы говорим они более «friendly» (дружественны по отношению к женщинам – Ред.) То есть не то, чтобы участие женщин приветствуется – оно считается нормальным и не таким экзотическим, как например женщина в роли горняка или машиностроителя», - отметил Дмитрий Маевский.

По словам и. о. ректора ОмГТУ для вузов, которые заботятся о развитии и качестве своих образовательных программ обычное дело, когда учебная деятельность совмещена с проведением конкурсов и фестивалей.

«Это составные части образовательного процесса, потому что это большой, серьезный тренд не только в нашем университете. Набившие оскомину вопросы практикоориентированности студентов, междисциплинарных проектов и прочее-прочее это то, что уже является реальностью. Тем более, что в нашем университете открыта «Точка кипения» - пространство коллективной работы, которое позволяет осуществлять все эти мероприятия. Это всё проходи в рамках учебного процесса и в принципе не является чем-то из ряда вон выходящим, а является в принципе практикой», - рассказал Дмитрий Маевский.

По материалам Международного пресс-центра МКР-Медиа