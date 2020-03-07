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Из Омска открываются рейсы в Горно-Алтайск и Челябинск

Главная Общество
Омск
14:11 7 Марта 2020
общество, рейсы, омск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Из Омского аэропорта планируют открыть пять новых направлений. Пассажиры смогут напрямую улететь в Челябинск, Горно-Алтайск, Новокузнецк. Дополнительные рейсы запустят в Барнаул и Тюмень. Все пять направлений будут субсидированными. 

Напомним, по итогам 2019 года аэропорт Омска показал самый значительный рост пассажиропотока - на 24%. Воздушная гавань приняла и отправила 1,3 млн человек. 

Отметим, что сейчас из омской воздушной гавани можно долететь в Самару, Казань, Сургут, Ханты-Мансийск, Тюмень, Нижневартовск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Салехард и Новый Уренгой. 

В воздушной гавани не исключают открытие новых субсидируемых направлений в 2020 году. 

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