Из Омска открываются рейсы в Горно-Алтайск и Челябинск

Из Омского аэропорта планируют открыть пять новых направлений. Пассажиры смогут напрямую улететь в Челябинск, Горно-Алтайск, Новокузнецк. Дополнительные рейсы запустят в Барнаул и Тюмень. Все пять направлений будут субсидированными.

Напомним, по итогам 2019 года аэропорт Омска показал самый значительный рост пассажиропотока - на 24%. Воздушная гавань приняла и отправила 1,3 млн человек.

Отметим, что сейчас из омской воздушной гавани можно долететь в Самару, Казань, Сургут, Ханты-Мансийск, Тюмень, Нижневартовск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Салехард и Новый Уренгой.

В воздушной гавани не исключают открытие новых субсидируемых направлений в 2020 году.