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МВД проверяет информацию о незаконном досмотре омских грузовиков

Главная Общество
Омск
09:14 13 Марта 2020
гибдд, проверка, автомобиль
Автор: Sibnovosti.ru
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Полицейские начали проверку после информации о незаконной проверке грузовых автомобилей на дорогах Омской области. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«В связи с распространением в ряде СМИ и на интернет-ресурсах материалов о неправомерных действиях сотрудников ДПС ГИБДД УМВД России по Омской области по отношению к водителям грузового автотранспорта управлением собственной безопасности УМВД России по Омской области проводится служебная проверка», - сказала ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк.  

По ее словам, ситуация взята на контроль главным управлением собственной безопасности ведомства. По итогам проверки будет дана правовая оценка фактам, изложенным в публикациях, а также действиям сотрудников полиции.

Проверка началась после того, как ряд омских СМИ сообщили о том, что сотрудники ГИБДД после остановки грузовых автомобилей в Омской области якобы требовали пропустить их в кабину водителя для досмотра без протокола. После этого они выявляли неисправности и предлагали услуги эвакуатора определенной фирмы.

Вчера ГИБДД по Омской области сообщило о том, что ее сотрудники в течение трех часов проводили сплошную проверку пассажирского и грузового транспорта на ул. Мельничной. По данным ведомства, водитель одного из «КамАЗов» с цистерной перевозил опасные грузы с нарушением - электрические провода кузова находились без дополнительной защиты. По данному факту возбуждено административное делопроизводство по ст. 12.21.2 КоАП РФ (нарушение правил перевозки опасных грузов), а машина была отправлена на специализированную стоянку.

Фото: сайт ГИБДД по Омской области

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