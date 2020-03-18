У проходной «Омсктрансмаша» поставят Т-80БВ

Танк Т-80БВ займет место у проходной АО «Омсктрансмаш». Там будет создан мемориальный комплекс, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Боевая машина была снята с вооружения и передана в собственность Омской области министерством обороны Российской Федерации. На военной машине выполнены мероприятия по демилитаризации, снято все навесное оборудование», - рассказал порталу правительства Омской области министр имущественных отношений региона Евгений Козлов.

Омская область, в свою очередь, передала танк в собственность областного центра.

По данным региональных властей, Т-80БВ производился на омском заводе в 1985-1989 годы. Предприятие выпустило в общей сложности почти 6 тыс. Т-80 разных модификаций.

Фото: портал правительства Омской области