Яхту «Сибирь» подбросят до Бразилии

Омскую яхту «Сибирь», совершающую кругосветное путешествие, доставят в территориальные воды Бразилии. Ранее предполагалось, что научно-исследовательское судно «Академик Трешников» подбросит ее до столицы Уругвая Монтевидео, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«18 марта «Академик Трешников» с «Сибирью» на борту был уже возле Монтевидео. Однако вопреки нашим первоначальным предположениям, столица Уругвая не стала местом «высадки» яхты. В тот же день после перерыва в связи, наконец, пришла информация от капитана Сергея Щербакова. Из нее следует, что «Сибирь» на борту научно-экспедиционного судна продолжит путь до экваториальных широт и там за 200 миль от берега Бразилии будет спущена на воду, чтобы далее идти самостоятельно. Пунктом захода … определен город Форталеза», - сообщил на сайте экспедиции член экипажа Алексей Декельбаум.

Как писали Sibnovosti.ru, «Сибирь» погрузили на «Академика Трешникова» 10 марта. Это произошло у российской антарктической станции «Беллинсгаузен» на острове Кинг Джордж. Эвакуация была признана необходимой из-за вибрации по корпусу яхты при высоких оборотах двигателя.

«Да, валовую мы восстановили, но пришлось отказаться от хваленого винта, который за полгода съела электрохимическая коррозия, и поставить старый, испытанный в походах винт», - записал на своей странице в соцсети Facebook капитан «Сибири» Сергей Щербаков.

По его словам, эпидемия коронавируса внесла коррективы в планы экипажа.

«В Монтевидео с «Трешникова» должны были сойти 16 человек и улететь домой. Но улетят пожалуй только пять, у остальных билеты после 20 марта, а в ночь с 19 на 20 закрывается международный аэропорт Монтевидео, и остальные ребята теперь на «Академике» будут добираться. Отсюда следует, что мой вояж на Родину под большим вопросом», - рассказал капитан.

Сергей Щербаков предположил, что остановку в Бразилии яхта сделает не в Форталезе, а в Натале.

Фото: сайт экспедиции яхты «Сибирь»