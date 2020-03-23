В Омске остановили работу СКК им. Блинова

В Омске приостановлена работа спортивно-концертного комплекса им. Блинова. Решение было принято по настоянию областной прокуратуры, добивающейся устранения нарушений пожарной безопасности, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Решение принял Куйбышевский райсуд Омска. Он рассматривает иск прокуратуры Центрального округа города об устранении нарушений требований пожарной безопасности в ГПОО «СКК им. В. Блинова». Ранее они были выявлены в ходе проверку, которую провело главное управление МЧС по Омской области.

«По заявлению прокуратуры суд вынес определение о принятии обеспечительных мер в виде приостановления деятельности по эксплуатации здания, которое направлено в подразделение УФССП России по Омской области для исполнения. В настоящее время определение исполнено, деятельность по эксплуатации здания прекращена», - отметили в облпрокуратуре.

СКК им. Блинова был сдан в эксплуатацию в 1986 году. Стадион был домашним для хоккейного клуба «Авангард» до 2007 года. В ноябре 2018 года правительство Омской области сообщало о том, что в спорткомплексе обнаружены протечки и коррозия металлических элементов кровли.

Фото: портал правительства Омской области