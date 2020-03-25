Омские школы и детсады получат допсредства на дезинфекцию

Муниципальные учебные учреждения Омска получат дополнительно 9 млн руб. Средства из резервного фонда мэрии направят на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Речь идет о приобретении дополнительных дезинфицирующих средств и бесконтактных термометрах к тем, что приобретались ранее. Это необходимо для проведения своевременных и эффективных дезинфекционных мероприятий и обеспечения обязательного осмотра детей, так называемого «утреннего фильтра», - пояснила пресс-служба мэрии Омска.

Департаменту образования омской мэрии подведомственны 152 школы, 183 детских сада и 20 учреждений дополнительного образования. По данным официального портала городской администрации, 23 марта в школах Омска начались каникулы. В большинстве учебных заведений они продлятся до конца марта, а затем дети перейдут на дистанционное обучение. Родители дошколят самостоятельно принимают решение о том, будут ли их дети посещать детсад.

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