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Коронавирус добрался до Омской области

Главная Общество
Омск
13:56 29 Марта 2020
вирус, омск, болезнь, здоровье
Автор: Sibnovosti.ru
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В Омске зарегистрированы три случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в региональном Минздраве. Носителем коронавируса нового типа оказалась прибывшая из Объединённых Арабских Эмиратов семья из трёх человек.

Омичи вернулись домой 15 марта регулярным рейсом S7 2563 Москва - Омск. После прилёта они находились в домашнем карантине. Тест на коронавирус, взятый на 10 день (согласно эпидемиологическим нормам) после возвращения из неблагополучной страны, дал положительный результат, сообщает «Омск Здесь»

Как рассказали в Минздраве, больные помещены в специально отведённый бокс инфекционной больницы, их состояние удовлетворительное. Симптомы протекания болезни у них не наблюдаются. В настоящий момент установлены лица, имевшие контакт с этой семьей. Сейчас они находятся в режиме изоляции.

На сегодняшний день в Омской области из-за COVID-19 под домашним наблюдением находятся 6265 человек.

Согласно данным на 28 марта, всего в России зарегистрировано 1264 случая заражения коронавирусом. Пять пациентов скончались в Москве, один - в Петербурге, один - в Оренбурге. Во всех регионах введён режим повышенной готовности.

В России объявлены недельные каникулы. С понедельника, 30 марта, все границы страны будут закрыты. 

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