1 апреля
Омск
погода +1 °C
77.73
 
€ 85.74
18+
Sibnovosti.ru
Омск
...

Число зараженных COVID-19 в Омской области выросло до восьми

Главная Общество
Омск
08:20 1 Апреля 2020
вирус, режим, губернатор
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Омской области резко выросло число больных с диагнозом COVID-19. К вечеру вчерашнего дня оно достигло восьми, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Заявление о состоянии дел с распространением коронавируса омский губернатор Александр Бурков сделал вчера вечером после заседания оперативного штаба.

«К сожалению, мы видим, что ситуация ухудшается. На сегодняшний день, у нас в Омской области уже восемь человек заболевших коронавирусной инфекцией. Один из этих людей находится в очень тяжелом состоянии в реанимации», - процитировал главу региона портал областного правительства.

В связи с этим в Омской области с 1 апреля для всего населения устанавливается особый режим самоизоляции.

«Как мы видим, и выходные дни это показали, уязвимые социальные группы нарушают режим ограничений - несколько тысяч пенсионеров в течение дня передвигаются по городу в общественном транспорте. Молодежь сегодня собирается в общественных местах: в парках, на бульварах. Теперь это запрещено… С сегодняшнего дня нарушение таких правил является уже наказуемым деянием», - отметил, в частности, Александр Бурков.

Фото: портал правительства Омской области

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Омска: Коронавирус добрался до Омской области

Коронавирус добрался до Омской области

29 Марта 2020 г.
В Омске зарегистрированы три случая заражения коронавирусом COVID-19.
Новости Омска: Омские школы и детсады получат допсредства на дезинфекцию

Омские школы и детсады получат допсредства на дезинфекцию

25 Марта 2020 г.
На 9 млн рублей закупят дезинфицирующие средства и бесконтактные термометры
Новости Омска: В Омске остановили работу СКК им. Блинова

В Омске остановили работу СКК им. Блинова

23 Марта 2020 г.
Прокуратура требует устранить нарушения требований пожарной безопасности
Новости Омска: Яхту «Сибирь» подбросят до Бразилии

Яхту «Сибирь» подбросят до Бразилии

20 Марта 2020 г.
Экипаж судна меняет планы
Новости Омска: У проходной «Омсктрансмаша» поставят Т-80БВ

У проходной «Омсктрансмаша» поставят Т-80БВ

18 Марта 2020 г.
Танк передан в собственность Омска
Новости Омска: МВД проверяет информацию о незаконном досмотре омских грузовиков

МВД проверяет информацию о незаконном досмотре омских грузовиков

13 Марта 2020 г.
Проверка начата после публикаций в СМИ региона
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19