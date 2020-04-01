Число зараженных COVID-19 в Омской области выросло до восьми

В Омской области резко выросло число больных с диагнозом COVID-19. К вечеру вчерашнего дня оно достигло восьми, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Заявление о состоянии дел с распространением коронавируса омский губернатор Александр Бурков сделал вчера вечером после заседания оперативного штаба.

«К сожалению, мы видим, что ситуация ухудшается. На сегодняшний день, у нас в Омской области уже восемь человек заболевших коронавирусной инфекцией. Один из этих людей находится в очень тяжелом состоянии в реанимации», - процитировал главу региона портал областного правительства.

В связи с этим в Омской области с 1 апреля для всего населения устанавливается особый режим самоизоляции.

«Как мы видим, и выходные дни это показали, уязвимые социальные группы нарушают режим ограничений - несколько тысяч пенсионеров в течение дня передвигаются по городу в общественном транспорте. Молодежь сегодня собирается в общественных местах: в парках, на бульварах. Теперь это запрещено… С сегодняшнего дня нарушение таких правил является уже наказуемым деянием», - отметил, в частности, Александр Бурков.

Фото: портал правительства Омской области