Ограничены въезд и выезд из Омска

С сегодняшнего дня ограничен въезд и выезд в Омск. Следить за этим будут наряды полиции, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Посты установлены на всех въездах в город. Сотрудники управления МВД России по Омской области будут проверять у граждан наличие пропусков, подтверждающих работу в организациях, чья деятельность не приостановлена. Нарушителям режима изоляции, введенного для борьбы с распространением коронавируса COVID-19, как уточняет ТАСС, грозит штраф в размере до 40 тыс. руб.

Вчера в Омске прошло заседание областного оперативного штаба.

«С учетом мнения медицинского сообщества и позиции Роспотребнадзора мною принято решение продлить режим полной самоизоляции до 12 апреля включительно. Это означает, что в данный период работают только предприятия, которые отражены в указе президента, - системообразующие предприятия и организации жизнеобеспечения. На предприятия, которые будут вести свою хозяйственную детальность в нарушение федерального законодательства, налагаются штрафы до полумиллиона рублей», - процитировал губернатора Александра Буркова портал правительства Омской области.

Фото: сайт управления МВД России по Омской области