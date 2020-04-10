Евгений Лифшиц: «Уязвимости напрямую связаны с массовым переходом на удаленку»

Тысячи записей видеозвонков платформы Zoom – деловые совещания, учебные занятия и даже сеансы психотерапии – оказались в открытом доступе.

В интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа член экспертного совета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц напрямую связал хакерские атаки с возрастающей популярностью сервиса, которая в марте 2020 года превысила 200 млн пользователей в сутки.

«Найденные в Zoom уязвимости прямо связаны с массовым переходом на удаленку и повышенной нагрузкой на сети. Так как аудитория приложения выросла в 20 раз практически за месяц, естественно, вылезли все возможные баги. А те, которые не вылезли, разработчики сейчас выявляют в результате скрупулезного тестирования – собственно, на это сейчас брошены все силы компании, которая временно отказалась от развития приложения и сосредоточилась на починке текущей версии. Zoom не было рассчитано на такое массовое использование, и теперь если приложение выстоит, это будет качественно иной продукт. Например, определенно будет устранена проблема, когда Zoom на своих серверах генерирует имена файлов по определенному паттерну (шаблону проектирования – Ред.), и мошенники методом перебора подбирают имена и выкачивают файлы», - отметил Евгений Лифшиц.

По материалам Международного пресс-центра МКР-Медиа