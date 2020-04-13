Самоизоляцию в Омской области продлили на неделю

Режим самоизоляции в Омской области продлен до 19 апреля. Специалисты пришли к выводу о том, что регион только подходит к пиковому подъему заболеваемости, вызванной COVID-19, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Решение о продлении действия режима областные власти приняли в конце минувшей недели.

«В Омской области было зарегистрировано 17 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Мы находимся только в самом начале пути, самого процесса. Нас еще ожидает пиковый подъем заболеваемости. Для того, чтобы нам пройти его с наименьшими потерями, нужно понимать, что только режим строгой самоизоляции может нас уберечь от самого сложного и тяжелого эпидемического подъема», - пояснил необходимость этой меры руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Крига.

Одновременно с сегодняшнего дня снимается запрет на работу для ряда предприятий. Это обрабатывающие производства, строительные компании, автомобильный грузовой транспорт и др.

«При этом ограничения снимаются с условием соблюдения всеми без исключения предприятиями малого и среднего бизнеса, обязательных для всех санитарных норм – фильтр, термометрия, дезинфекция помещений, контроль за самочувствием сотрудников в течения дня, средства защиты», - отмечает портал правительства Омской области.

Фото: портал правительства Омской области