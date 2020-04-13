Вышла в свет книга Евгения Ковтуна «История советских лотерей (1917-1924)»

В издательстве «Лимбус Пресс» вышла книга Евгения Ковтуна «История советских лотерей (1917-1924)», сообщает Международный пресс-центр МКР-Медиа.

Книга известного эксперта в области игр и лотерей посвящена истории государственного регулирования лотерей и предлагает на основе серьезного анализа реальных исторических событий и архивных документов совершить путешествие в историю нашей страны сквозь призму деятельности по организации и проведению лотерей.

«Моя книга совершенно точно будет интересна тем, кто увлекается историей, она передает эпоху того времени. Будет очень интересна коллекционерам лотерейных билетов, а таких очень много, юристам, которые интересуются правом, особенно советского периода", - отметил в интервью ТАСС Евгений Ковтун.

По словам автора, во время работы над книгой были изучены материалы Государственного архива РФ, Российского государственного архива литературы и искусства, Российского государственного архива социально-политической истории, Российского архива кинофотодокументов. Также Евгений Ковтун побывал в архивах Санкт-Петербурга, Оренбурга и Краснодара. Книга проиллюстрирована редкими документами, политическими рекламными плакатами и фотографиями.

Книга является первой в ряду будущей тетралогии Евгения Ковтуна. Выход следующей книги «История советских лотерей (1925-1930)» запланирован на конец 2020 года.