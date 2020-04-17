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На Театральной площади Омска появятся два амфитеатра

Главная Общество
Омск
13:02 17 Апреля 2020
благоустройство, совет, площадь
Автор: Sibnovosti.ru
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Проект благоустройства Театральной площади власти Омска планируют утвердить в конце апреля. К этому времени проектировщики должны ее доработать с учетом замечаний экспертов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В Омске прошло заседание архитектурно-градостроительного совета. Его участники обсудили представленные проекты благоустройства парка «Зеленый остров», территории на ул. Бударина и Театральной площади.

«Территорию у Музыкального театра проектировщики разделили на шесть зон: площадь у фонтана, площадь перед театром, сквер со стороны ул. Думская, автомобильная парковка со стороны ул. Пушкина, сам музыкальный театр и пешеходная зона, охватывающая по периметру все перечисленные зоны», - говорится о проекте, касающемся Театральной площади на официальном портале мэрии.

По данным городских властей, площадь у фонтана предлагается дополнить двумя бетонными амфитеатрами с деревянным настилом. Они должны решить проблему нехватки мест для зрителей при проведении уличных мероприятий.

Члены совета предложили проектировщикам использовать единый подход в выборе материалов, доработать территорию сквера и подумать над преобразованием амфитеатров для удобства проведения фестивалей.

Заседание архитектурно-градостроительного совета, которое должно рассмотреть доработанный вариант, предварительно запланировано на 30 апреля. Благоустройство Театральной площади пройдет в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Фото: официальный портал мэрии Омска

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