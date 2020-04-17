«Омск Здесь» и телеканал «Продвижение» продолжают онлайн-марафон «#СмотриДома»

Онлайн-марафон «#СмотриДома» - это серия концертов, лекций, экскурсий и мастер-классов, участником которых становится каждый желающий. Нужно просто «кликнуть» пост в соцсетях телеканала «Продвижение», информационного портала «Омск Здесь» или «Радио Сибирь».

С понедельника по пятницу в рубрике «ПроСлушай» на портале «Омск Здесь» и в аккаунте «Радио Сибирь» во «ВКонтакте» идут камерные концерты омских музыкантов. Время начала трансляций – 17:00 (+6 GMT).

Сторителлер Галина Черба на платформе YouTube-канала «Омск Здесь» читает цикл авторских лекций, посвящённых истории европейской живописи, скульптуры и архитектуры, иллюстрирующих становление и разрушение традиции, поиск и формирование новых способов художественного отражения реальности.

Телеканал «Продвижение» совместно с Министерством культуры Омской области подготовили серию видеоэкскурсий по городским достопримечательностям и музейным экспозициям, а Омская филармония готова показать закулисье Концертного и Органного залов. Видеоэкскурсии доступны в открытом доступе на YouTube-канале «Омск Здесь». Первым открыл свои двери музей изобразительных искусств им. М. Врубеля с экскурсией на тему «Русское искусство рубежа 19-20 вв.».

Актёры омских театров читают детям «Сказки на ночь», а также в рамках онлайн-марафона «#СмотриДома» идут практические мастер-классы, которые помогут проработать навыки модельной походки, публичных выступлений, ораторского искусства и актёрского мастерства.

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Расписание онлайн-марафона «#СмотриДома» публикуется на портале «Омск Здесь».

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По материалам Международного пресс-центра МКР-Медиа