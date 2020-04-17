17 апреля
Омск
погода +19 °C
74.71
 
€ 81.28
18+
Sibnovosti.ru
Омск
...

«Омск Здесь» и телеканал «Продвижение» продолжают онлайн-марафон «#СмотриДома»

Главная Общество
Омск
14:34 17 Апреля 2020
радиостанция, телевидение, проект, акция
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Онлайн-марафон «#СмотриДома» - это серия концертов, лекций, экскурсий и мастер-классов, участником которых становится каждый желающий. Нужно просто «кликнуть» пост в соцсетях телеканала «Продвижение», информационного портала «Омск Здесь» или «Радио Сибирь».

С понедельника по пятницу в рубрике «ПроСлушай» на портале «Омск Здесь» и в аккаунте «Радио Сибирь» во «ВКонтакте» идут камерные концерты омских музыкантов. Время начала трансляций – 17:00 (+6 GMT).
Сторителлер Галина Черба на платформе YouTube-канала «Омск Здесь» читает цикл авторских лекций, посвящённых истории европейской живописи, скульптуры и архитектуры, иллюстрирующих становление и разрушение традиции, поиск и формирование новых способов художественного отражения реальности.
Телеканал «Продвижение» совместно с Министерством культуры Омской области подготовили серию видеоэкскурсий по городским достопримечательностям и музейным экспозициям, а Омская филармония готова показать закулисье Концертного и Органного залов. Видеоэкскурсии доступны в открытом доступе на YouTube-канале «Омск Здесь». Первым открыл свои двери музей изобразительных искусств им. М. Врубеля с экскурсией на тему «Русское искусство рубежа 19-20 вв.».
Актёры омских театров читают детям «Сказки на ночь», а также в рамках онлайн-марафона «#СмотриДома» идут практические мастер-классы, которые помогут проработать навыки модельной походки, публичных выступлений, ораторского искусства и актёрского мастерства.
Берегите своё здоровье и смотрите наш эксклюзивный и интересный контент, способный скрасить режим самоизоляции.

Расписание онлайн-марафона «#СмотриДома» публикуется на портале «Омск Здесь».
#СмотриДома #ПроСлушай #ТелеканалПродвижение #ОмскЗдесь #РадиоСибирь #ЯДома #ОставайтесьДома #StayAtHome 

 

По материалам Международного пресс-центра МКР-Медиа

Общество / НОВОСТИ
Новости Омска: На Театральной площади Омска появятся два амфитеатра

На Театральной площади Омска появятся два амфитеатра

17 Апреля 2020 г.
Окончательный вариант проекта благоустройства должен быть готов к 30 апреля
Новости Омска: Вышла в свет книга Евгения Ковтуна «История советских лотерей (1917-1924)»

Вышла в свет книга Евгения Ковтуна «История советских лотерей (1917-1924)»

13 Апреля 2020 г.
Книга является первой в ряду будущей тетралогии Евгения Ковтуна.
Новости Омска: Самоизоляцию в Омской области продлили на неделю

Самоизоляцию в Омской области продлили на неделю

13 Апреля 2020 г.
С 13 апреля разрешена работа предприятий ряд отраслей
Новости Омска: Яхту «Сибирь» вернут в Санкт-Петербург

Яхту «Сибирь» вернут в Санкт-Петербург

7 Апреля 2020 г.
Дальше в Омск она отправится своим ходом
Новости Омска: Ограничены въезд и выезд из Омска

Ограничены въезд и выезд из Омска

4 Апреля 2020 г.
Режим изоляции в регионе продлен до 12 апреля
Новости Омска: Число зараженных COVID-19 в Омской области выросло до восьми

Число зараженных COVID-19 в Омской области выросло до восьми

1 Апреля 2020 г.
С 1 апреля в регионе действует режим самоизоляции
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Омска: В Омске построят новые очистные сооружения

В Омске построят новые очистные сооружения

16 Апреля 2020 г.
Работы должны быть выполнены до конца сентября 2020 года
Новости Омска: Омский ураган оценили в 165 млн рублей

Омский ураган оценили в 165 млн рублей

14 Апреля 2020 г.
Названа предварительная сумма понесенного регионом ущерба
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19