Прилетевших в Новосибирск омских туристов довезли в Омск

Жители Омской области, вернувшиеся из Вьетнама спецрейсом в Новосибирск, пройдут самоизоляцию в родном регионе. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Рейс из Камрани в новосибирский аэропорт Толмачёво авиакомпания S7 выполнила вчера. На борту находилось, в том числе, семь жителей Омской области. Из Новосибирска в Омск туристов привезли на автобусе под контролем сотрудников министерства здравоохранения Омской области и регионального управления Роспотребнадзора. Автобус сопровождал экипаж ГИБДД.

«Вернувшимся жителям Омской области вручены предписания о соблюдении 14-дневного режима самоизоляции», - сообщила пресс-служба правительства региона.

По данным омских властей, в настоящее время 10 омичей, вернувшихся из-за границы, находятся на изоляции в санатории «Сосновый бор» в Алтайском крае. Еще 10 человек – в санатории «Парус» и пять - в социально-оздоровительном центре «Лунный камень» в Новосибирской области.

Фото: портал правительства Омской области