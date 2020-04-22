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В омском минздраве продолжились кадровые изменения

Главная Общество
Омск
12:32 22 Апреля 2020
министр, здравоохранение, отставка
Автор: Sibnovosti.ru
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Министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова отправила в отставку двух своих заместителей - Александра Павловских и Ольгу Богданову, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Сама Ирина Солдатова возглавляет ведомство около трех недель.

О кадровых изменениях в министерстве сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного министерства здравоохранения. По данным информагентства, уволен также главный врач БУЗ «Инфекционная клиническая больница №1» Омска Евгений Матвеев.

Из комментариев Ирины Солдатовой и пресс-службы минздрава следует, что отставки связаны с распространением в регионе коронавирусной инфекции. В частности, в министерстве отметили, что Евгений Матвеев «не сумел своевременно обеспечить функционал больницы в условиях распространения коронавирусной инфекции».

Как писали Sibnovosti.ru, Ирина Солдатова была назначена министром здравоохранения Омской области в начале апреля. Это произошло после отставки Дмитрия Вьюшкова. Он уволился после критики в адрес руководства минздрава на заседании оперативного штаба, созданного для борьбы с распространением COVID-19.

В Омской области зафиксирован 41 случай заражения коронавирусом, причем 17 пациентов уже выздоровело. Эти показатели значительно лучше, чем в ряде других крупных сибирских регионах – Красноярском и Алтайском краях, Новосибирской и Иркутской областях.

Фото: сайт министерства здравоохранения Омской области

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