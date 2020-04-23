«Мы в Питере» - омская яхта «Сибирь» вернулась в Россию

Омская яхта «Сибирь» вернулась на родину после путешествия к берегам Антарктиды. Судно пришвартовалось в северной столице.

«Мы в Питере», - сделал краткую запись на своей странице в соцсети Facebook капитан яхты Сергей Щербаков.

Последний раз экипаж сходил на берег на российской антарктической станции «Беллинсгаузен». Это было еще в начале марта. Затем, как писали Sibnovosti.ru, яхту, получившую повреждение в проливе Дрейка, погрузили на борт научно-исследовательского судна «Академик Трешников». Первоначально предполагалось, что яхта пройдет ремонт в водах Уругвая или Бразилии, но порты постепенно закрывались из-за распространения коронавируса.

Самостоятельно «Сибирь» продолжила путь в Балтийском море.

Территориальные воды России «Сибирь», направляясь к Антарктиде, покинула в самом начале сентября прошлого года.

Фото: страница Сергея Щербакова в соцсети Facebook