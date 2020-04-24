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Больные коронавирусной инфекцией скончались в Алтайском крае и Омской области

Главная Общество
Омск
16:13 24 Апреля 2020
происшествия, омск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Первые пациенты, заболевшие коронавирусной инфекцией, скончались сразу в двух регионах Сибирского федерального округа – Алтайском крае и Омской области.

На Алтае больной умер в городской больницы №5 Барнаула. По данным официального сайта края, мужчина в последние годы находился на гемодиализе, что осложнило лечение инфекции.

Тем временем, в Алтайском крае зарегистрировано 152 случая заболевания COVID-19. В том числе, несколько десятков – в Змеиногорске и Змеиногорском районе. Это потребовало новых ограничительных мер. 

«Вводится запрет на въезд в Змеиногорский район и на выезд из района. В течение непродолжительного времени жителям района дадут возможность вернуться домой извне. В тех случаях, если жители других районов захотят выехать из Змеиногорского района, в течение краткого периода им будет разрешен выезд при условии обязательной самоизоляции после прибытия на место жительства», - говорится в сообщении официального сайта Алтайского края по итогам состоявшегося сегодня заседания регионального оперативного штаба.

В Омской области умер 79-летний житель Большереченского района.

Вчера сибирский полпред президента РФ Сергей Меняйло провел окружное совещание, посвященное борьбе с COVID-19. По его словам, в медицинских учреждениях округа необходимо развернуть до 28 апреля 10,5 тыс. коек.

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