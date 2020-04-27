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Экипаж яхты «Сибирь» вернулся в Омск из незавершенной кругосветки

Главная Общество
Омск
08:30 27 Апреля 2020
общество, омск
Автор: Sibnovosti.ru
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Омичи встретили экипаж яхты «Сибирь», который прилетел в родной город после незавершенного кругосветного путешествия. Моряки отправились в экспедицию в честь 200-летняя открытия Антарктиды еще 3 сентября 2019 года. До Южного полюса путешественники добрались и установили там флаг России и указатель на Омск. Однако в конце марта экипаж решил прервать кругосветку, так как из-за пандемии коронавируса все порты на пути следования были закрыты.

На борту попутного судна команду отправили в Санкт-Петербург. «Академик Трешников» эвакуировал и яхту «Сибирь» до Северного моря, откуда она уже своим ходом добралась до яхт-клуба «Петровская коса». Как минимум до июля судно будет законсервировано.

Отметим, что кругосветка омских моряков должна была завершиться только в октябре 2020 года.

Фото: РГО

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