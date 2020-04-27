Эксперт: Возвращение Telegram в правовое поле неизбежно

Член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, руководитель Агентства кибербезопасности Евгений Лифшиц в интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа прокомментировал предложение разблокировать мессенджер Telegram на территории России.

«Telegram все эти два года в Российской Федерации считается заблокированным только де-юре, на практике, как мы прекрасно видим, он работает у всех и даже без прокси. В апреле весь Рунет наблюдал, как министр связи Максут Шадаев лично собирал заявки на вывоз от оставшихся за рубежом российских граждан в чате Telegram. Другие представители власти тоже неоднократно подчеркивали, что пользуются сервисом, мы видим постоянно ссылки на Telegram в федеральных СМИ. Наконец, как справедливо указали в законопроекте по разблокировке, официальные оперштабы по борьбы с коронавирусом в городах России сейчас развернуты именно в де-юре заблокированном Telegram, то есть, получается абсурдная такая коллизия. Разблокировка сервиса это логический шаг и чисто юридический вопрос, никаких других проблем тут нет. В России всегда сложно со снятием запретов, в отличие от их наложения, но в конечном итоге возвращение Telegram в правовое поле неизбежно», - рассказал Евгений Лифшиц.

Ранее группа депутатов Госдумы подготовила законопроект, запрещающий блокировку ресурсов, являющихся «официальными сервисами» распространения информации в период режима ЧС или повышенной готовности.

По материалам Международного пресс-центра МКР-Медиа