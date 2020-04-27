Власти Омской области отложили или переформатировали праздничные мероприятия

В Омской области решили не проводить публичные мероприятия в дни майских праздников. Об этом было объявлено на заседании регионального правительства и глав муниципалитетов.

«Одни из них отложены на неопределенное время - до восстановления благополучной эпидемиологической ситуации. Другие решено провести посредством современных мультимедийных форматов и виртуально», - говорится в сообщении портала областного правительства.

Не будет публичной в регионе и всероссийская акция «Сад памяти». Власти предложили жителям частных домов и владельцам дач, у которых есть такая возможность, посадить дерево у себя на участке.

Как писали Sibnovosti.ru, власти Новосибирска также отменили массовые мероприятия майских праздников, но для «Сада памяти» было сделано исключение. В свою очередь, Улан-Удэ оказался одним из немногих городов, где в День Победы горожане увидят военную технику. Полеты над столицей Бурятии совершат несколько Су-30 СМ.

Фото: портал правительства Омской области