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Омская область примет больных COVID-19 из Якутии

Главная Общество
Омск
17:54 29 Апреля 2020
омск, якутия, вирус, болезнь
Автор: Sibnovosti.ru
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Пациенты с коронавирусом из Республики Саха (Якутия) пройдут лечение в Омской области. Самолет с 50 заболевшими жителями республики должен прибыть в Омск сегодня.

«Сейчас Омская область готовится принять пациентов из Якутии. Все они будут размещены изолированно, при необходимости омские врачи окажут всю необходимую помощь», - говорится в сообщении областного оперативного штаба, размещенном на его странице в соцсети «ВКонтакте».

О том, что сибирские врачи будут помогать пациентам из других регионов, полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло сообщил на заседании межведомственной окружной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

Вчера сайт правительства Якутии проинформировал о том, что в ближайшие дни в другие регионы начнут вывозить вахтовых работников Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, где сложилась неблагоприятная эпидемиологическая ситуация.

Фото: страница оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Омской области в соцсети «ВКонтакте»

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