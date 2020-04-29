Омская область примет больных COVID-19 из Якутии

Пациенты с коронавирусом из Республики Саха (Якутия) пройдут лечение в Омской области. Самолет с 50 заболевшими жителями республики должен прибыть в Омск сегодня.

«Сейчас Омская область готовится принять пациентов из Якутии. Все они будут размещены изолированно, при необходимости омские врачи окажут всю необходимую помощь», - говорится в сообщении областного оперативного штаба, размещенном на его странице в соцсети «ВКонтакте».

О том, что сибирские врачи будут помогать пациентам из других регионов, полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло сообщил на заседании межведомственной окружной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

Вчера сайт правительства Якутии проинформировал о том, что в ближайшие дни в другие регионы начнут вывозить вахтовых работников Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, где сложилась неблагоприятная эпидемиологическая ситуация.

Фото: страница оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Омской области в соцсети «ВКонтакте»