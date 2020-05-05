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Одну больниц в Омске закрыли на карантин из-за COVID-19

Главная Общество
Омск
16:20 5 Мая 2020
омск, больница
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Городскую клиническую больницу №1 им. А. Н. Кабанова в Омске закрыли на двухнедельный карантин из-за подозрения на инфицирование сотрудников коронавирусом нового типа. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Омской области.

«В настоящее время имеется высокий риск быстрого распространения COVID-19, и чтобы это предотвратить, учреждение закрывается на карантин, который займет около двух недель», - говорится в сообщении.

Число зараженных коронавирусом в России выросло за сутки на 10102 человека, сообщает оперативный штаб.

Всего в России зарегистрировано 155 370 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах страны.

Выздоровели – 19865, скончались – 1451 человека.

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