Ушел в отставку главврач еще одной омской больницы

Уволился главный врач омского БУЗ «Городская клиническая больница №1 им. Кабанова» Георгий Соболев. Отставка произошла на фоне скандала с массовым заражением COVID-19 в клинике.

Об увольнении главврача стало известно из сообщения министерства здравоохранения Омской области.

«… Главный врач принял решение, что по собственному желанию покидает свой пост, потому что не смог уберечь коллектив и не смог принять нужные меры эпидемиологической безопасности», - привела пресс-служба ведомства комментарий министра здравоохранения Ирины Солдатовой.

Ранее в больнице было выявлено 16 случаев заражения и введен карантин. Все примерно 400 пациентов и медперсонал были направлены на сдачу тестов.

Как писали Sibnovosti.ru, Ирина Солдатова была назначена министром здравоохранения Омской области в начале апреля. Это произошло после отставки Дмитрия Вьюшкова. Он уволился после критики в адрес руководства минздрава на заседании оперативного штаба, созданного для борьбы с распространением COVID-19. Спустя примерно три недели Ирина Солдатова отправила в отставку двух своих заместителей - Александра Павловских и Ольгу Богданову. Кроме того, был уволен главный врач БУЗ «Инфекционная клиническая больница №1» Омска Евгений Матвеев.

В состав городской клинической больницы №1 входит две поликлиники на 1,57 тыс. посещений в день, многопрофильный стационар на 750 коек, детская инфекционная больница на 145 коек, дневной стационар на 137 коек.

Фото: БУЗ Омской области «Городская клиническая больница №1 им. Кабанова»