В Омске продлят безлимитные автобусные проездные

Городские власти продлевают сроки действия безлимитных автобусных проездных в Омске. Мера касается как тех, кто не успел активировать карту из-за ограничений по коронавирусу, а также тех, кто совершал поездки.

Школьники смогут использовать проездные в сентябре, а все остальные жители, оформившие проездной на 30 дней, – в течение месяца после отмены режима самоизоляции. Если был приобретен проездной на 15 дней, его можно использовать со дня, следующего за днем отмены режима самоизоляции.

Тем, кто успел воспользоваться безлимитным проездным, выделят дополнительно 84 поездки, если документ был оформлен на 30 дней. Тем, кто покупал проездной на 15 дней и успел совершить передвижения по городу, компенсируют 42 поездки.

