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Телеканал «Продвижение» запустил в эфире акцию, посвященную юбилею Победы

Главная Общество
Омск
15:11 8 Мая 2020
проект, телеканал, победа
Автор: Sibnovosti.ru
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С 1 мая на телеканале «Продвижение»  стартовала акция «Мы победили»! В серии роликов сотрудники канала рассказывают свои личные истории о своих родных - участниках Великой Отечественной войны.

В течение всего 2020-го, который в России объявлен Годом памяти и славы, в эфир будут выходить межпрограммные ролики, каждый из которых  -  маленькая семейная история о герое Великой отечественной. Это рассказы  тех, кто лично слушал воспоминания  своих дедов, вернувшихся с домой с фронта и строивших мирную послевоенную жизнь. Это повествования о подвигах прадедов, передаваемые из поколения в поколение, ставшие семейными легендами. Это результат кропотливой поисковой работы тех, кто хочет восстановить данные о своих родных, через открывающиеся каждый год исторические архивные документы.

«Все всегда начинается с личной истории…В каждой семье была своя война… Она терзала, ломала, рушила судьбы нескольких поколений. В каждой личной истории – история страны, история Победы. И мы хотим быть достойными своих родных, гордиться ими,  передавать их славу и память о них своим потомкам», – отметил главный редактор ТК «Продвижение» Сергей Ричко.

Телеканал «Продвижение»  приглашает присоединиться к акции коллег и партнеров  по всей России. Несмотря на активно предпринимаемые в последнее время попытки переписать историю, мир должен знать, что МЫ ПОБЕДИЛИ!

 

Ссылка на проект: https://www.youtube.com/watch?v=rmgkMYmUs0c&feature=youtu.be

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