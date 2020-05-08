Телеканал «Продвижение» запустил в эфире акцию, посвященную юбилею Победы

С 1 мая на телеканале «Продвижение» стартовала акция «Мы победили»! В серии роликов сотрудники канала рассказывают свои личные истории о своих родных - участниках Великой Отечественной войны.

В течение всего 2020-го, который в России объявлен Годом памяти и славы, в эфир будут выходить межпрограммные ролики, каждый из которых - маленькая семейная история о герое Великой отечественной. Это рассказы тех, кто лично слушал воспоминания своих дедов, вернувшихся с домой с фронта и строивших мирную послевоенную жизнь. Это повествования о подвигах прадедов, передаваемые из поколения в поколение, ставшие семейными легендами. Это результат кропотливой поисковой работы тех, кто хочет восстановить данные о своих родных, через открывающиеся каждый год исторические архивные документы.

«Все всегда начинается с личной истории…В каждой семье была своя война… Она терзала, ломала, рушила судьбы нескольких поколений. В каждой личной истории – история страны, история Победы. И мы хотим быть достойными своих родных, гордиться ими, передавать их славу и память о них своим потомкам», – отметил главный редактор ТК «Продвижение» Сергей Ричко.

Телеканал «Продвижение» приглашает присоединиться к акции коллег и партнеров по всей России. Несмотря на активно предпринимаемые в последнее время попытки переписать историю, мир должен знать, что МЫ ПОБЕДИЛИ!

Ссылка на проект: https://www.youtube.com/watch?v=rmgkMYmUs0c&feature=youtu.be