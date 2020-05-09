Жителей Омска ждет аномальная жара под 35 градусов. Такая температура гораздо выше климатической нормы.

По данным синоптиков, жара продержится до 13 мая. При этом в МСЧ заявили, что в связи с такими температурами возможно распространение лесных и степных пожаров. При возникновении опасной ситуации омичей просят обращаться к спасателям по телефонам 101 или 01, а также (3812)25-83-26 или (3812)44-91-00.

Сейчас в Омской области действует особый противопожарный режим. Разведение костров в лесах, парках, а также на дачных участках и придомовых территориях находится под запретом, заявляли ранее в пресс-службе мэрии Омска.