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Жителей Омска ждет аномальная жара под 35 градусов

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Омск
13:50 9 Мая 2020
погода, жара, омск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Жителей Омска ждет аномальная жара под 35 градусов. Такая температура гораздо выше климатической нормы.

По данным синоптиков, жара продержится до 13 мая. При этом в МСЧ заявили, что в связи с такими температурами возможно распространение лесных и степных пожаров. При возникновении опасной ситуации омичей просят обращаться к спасателям по телефонам 101 или 01, а также (3812)25-83-26 или (3812)44-91-00.

Сейчас в Омской области действует особый противопожарный режим. Разведение костров в лесах, парках, а также на дачных участках и придомовых территориях находится под запретом, заявляли ранее в пресс-службе мэрии Омска.

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