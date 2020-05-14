В Омске оборудуют 35 новых автобусных остановок

Летом по заказу департамента городского хозяйства в Омске будут оборудованы 35 новых остановок общественного транспорта. Адреса, где будут смонтированы новые павильоны, власти определили с учетом мнения горожан. Их планируют установить на улицах 22 декабря, Шаронова, Сейфуллина, Мельничной, Лукашевича, у Сквера им. Героев-авиаторов, проспекте Менделеева, а также у Шинного завода и на Космическом проспекте у рынка и на остановке «Почта».

«Перечень остановок был согласован с департаментом транспорта, новые остановочные пункты будут добавлены в схемы проходящих маршрутов общественного транспорта», - сообщил начальник отдела дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства администрации Омска Асхат Сабитов.

Подрядчикам предстоит установить остановочные павильоны, лавочки и урны, обустроить заездные карманы для автобусов и благоустроить прилегающую к остановкам территорию. Также летом в порядок приведут старые остановки, если требуется отремонтируют и покрасят.