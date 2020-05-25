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Артисты Омской филармонии выступили под окнами медиков

Главная Общество
Омск
07:16 25 Мая 2020
концерт, вирус, поддержка
Автор: Sibnovosti.ru
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Артисты и коллективы Омской филармонии выступили на открытом воздухе на площадке перед гостиницей «Иртыш». Здесь временно проживают медицинские работники, борющиеся с COVID-19.

Концерт состоялся 24 мая. В нем приняли участие инструментальный квартет «Тарские ворота», вокальный квартет «Премьер», а также солисты Анна Шинковая, Вероника Бартеньева и Евгений Романов. Медики слушали их с балконов и из окон гостиницы.

«Мы понимаем и знаем, как сложно им сейчас, и хотелось бы сегодня поддержать их не только словом, но и песней, а также нашими положительными эмоциями. Сейчас, когда они не могут встретиться со своими семьями, а в их работе не так много улыбок, наша задача их вдохновить, сказать, что мы рядом с ними и что все будет хорошо», - рассказал порталу правительства Омской области о смысле акции солист «Премьера» Вячеслав Дюднев.

В «Иртыше» проживает медицинский персонал нескольких больниц – всего более 100 человек. Для них отвели почти все номера.

На этой неделе Омская филармония запланировала еще два таких концерта, а после открытия концертного зала там для омских медиков будет подготовлен отдельный концерт.

Фото: портал правительства Омской области

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