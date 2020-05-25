25 мая
Омск
погода +33 °C
71.6
 
€ 77.88
18+
Sibnovosti.ru
Омск
...

Въезды на мост 60-летия ВЛКСМ в Омске оборудуют камерами

Главная Общество
Омск
16:22 25 Мая 2020
общество, омск, камеры
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Городские власти объявили аукцион по поиску подрядчика, который оснастит въезды на мост 60-летия ВЛКСМ в Омске камерами фотовидеофиксации нарушений ПДД. Автоматический комплекс из четырех устройств должен быть смонтирован и запущен в течение лета.

Горадминистрация готова заплатить за него более 5,4 млн рублей. Деньги будут выделены в рамках нацпроекта. По планам мэрии, уже в сентябре камеры должны фиксировать нарушителей.

«Комплекс на мосту, соединяющем правый и левый берег Иртыша, будет оборудован на средства региональной программы «Безопасность дорожного движения», реализуемой в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Четыре комплекта видеокамер распознавания номеров и фотофиксации нарушений Правил дорожного движения будут установлены при въезде на мост с обеих сторон», - сообщили в администрации Омска.

В 2018 году на мосту уже были установлены камеры фиксации нарушений, что позволило значительно снизить аварийность на переправе.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Омска: Артисты Омской филармонии выступили под окнами медиков

Артисты Омской филармонии выступили под окнами медиков

25 Мая 2020 г.
Концерт в поддержку борцов с COVID-19 состоялся у гостиницы «Иртыш»
Новости Омска: В Омске оборудуют 35 новых автобусных остановок

В Омске оборудуют 35 новых автобусных остановок

14 Мая 2020 г.
Места определили с учетом мнения горожан
Новости Омска: Жителей Омска ждет аномальная жара под 35 градусов

Жителей Омска ждет аномальная жара под 35 градусов

9 Мая 2020 г.
Она продержится до середины будущей недели
Новости Омска: Телеканал «Продвижение» запустил в эфире акцию, посвященную юбилею Победы

Телеканал «Продвижение» запустил в эфире акцию, посвященную юбилею Победы

8 Мая 2020 г.
В серии роликов сотрудники канала рассказывают свои личные истории о своих родных - участниках Великой Отечественной войны.
Новости Омска: В Омске продлят безлимитные автобусные проездные

В Омске продлят безлимитные автобусные проездные

7 Мая 2020 г.
Школьники смогут использовать поездки в сентябре
Новости Омска: Ушел в отставку главврач еще одной омской больницы

Ушел в отставку главврач еще одной омской больницы

6 Мая 2020 г.
Увольнение произошло на фоне скандала с массовым заражением COVID-19
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Омска: На омские линии выйдут новые троллейбусы

На омские линии выйдут новые троллейбусы

22 Мая 2020 г.
Мэрия планирует закупить 33 троллейбуса к 1 ноября
Новости Омска: Омский хоккейный «Авангард» выбрал фарм-клубом «Металлург»

Омский хоккейный «Авангард» выбрал фарм-клубом «Металлург»

22 Мая 2020 г.
С новокузнецким клубом заключено соглашение о сотрудничестве
Новости Омска: Вахтовики попытались нарушить карантин в омском госпитале

Вахтовики попытались нарушить карантин в омском госпитале

25 Мая 2020 г.
Удержать их удалось только с помощью Росгвардии
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19