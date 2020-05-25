Въезды на мост 60-летия ВЛКСМ в Омске оборудуют камерами

Городские власти объявили аукцион по поиску подрядчика, который оснастит въезды на мост 60-летия ВЛКСМ в Омске камерами фотовидеофиксации нарушений ПДД. Автоматический комплекс из четырех устройств должен быть смонтирован и запущен в течение лета.

Горадминистрация готова заплатить за него более 5,4 млн рублей. Деньги будут выделены в рамках нацпроекта. По планам мэрии, уже в сентябре камеры должны фиксировать нарушителей.

«Комплекс на мосту, соединяющем правый и левый берег Иртыша, будет оборудован на средства региональной программы «Безопасность дорожного движения», реализуемой в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Четыре комплекта видеокамер распознавания номеров и фотофиксации нарушений Правил дорожного движения будут установлены при въезде на мост с обеих сторон», - сообщили в администрации Омска.

В 2018 году на мосту уже были установлены камеры фиксации нарушений, что позволило значительно снизить аварийность на переправе.