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На площади Бударина в Омске после отмены самоизоляции запустят сухой фонтан

Главная Общество
Омск
17:22 5 Июня 2020
общество, омск
Автор: Sibnovosti.ru
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Подрядчик в тестовом режиме подключил новый сухой фонтан на площади Бударина в Омске. В мэрии сообщают, что работы прошли успешно и после отмены режима самоизоляции горожане смогут полюбоваться новым водным объектом. Фонтан оборудован иллюминацией, которая будет подсвечивать разными цветами водные струи.

На площадке установлено 24 форсунки, высота каждой струи составит полтора метра. Решено, что фонтан будет работать по режиму: с 12:00 до 23:00 в будние дни, а также с 11:00 до 23:00 в выходные и праздники.

Напомним, что фонтан установлен в рамках благоустройства площади Бударина по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды». Первый этап благоустройство обошелся казне в 68 млн рублей.

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