В Омске для экономии объединят семь спортивных школ

Омские власти заявили об объединении семи спортивных школ города. Они предлагают присоединить к футбольной «Красной звезде» школу олимпийского резерва №4, спортшколу №7, которая специализируется на легкой атлетике, и спортшколу №22 - хоккей с мячом и флорбол. К школе олимпийского резерва №3 - гребля на байдарках – присоединят спортшколу №10, где тренируются игре в бадминтон и настольный теннис, а также спортивно-техническую школу по водно-моторным видам спорта и пулевой стрельбе.

Главный аргумент мэрии «за» объединение – экономия порядка 10 млн рублей ежегодно, благодаря сокращению штата. Сэкономленные деньги обещают вкладывать в развитие спорта.

«Прежде чем принять такое решение, мы провели консультации и анализ совместно с руководителями учреждений, которые планируются к реорганизации. Реорганизация в первую очередь направлена на оптимизацию управленческого персонала», –сообщил директор департамента спорта Константин Мельников.

Опыт работы в таком формате в Омской области уже существует. Так, ОблСШОР объединяет 11 видов спорта, а городская СШОР №35 – 6 видов спорта. Окончательное решение об объединении спортшкол должен принять городской Совет на сессии.