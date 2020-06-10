Представители ВУЗов обсудили особенности приемной кампании 2020

В Международном пресс-центре МКР-Медиа прошла онлайн пресс-конференция «Особенности приемной кампании в ВУЗы - 2020».

Как отметил ректор Омского государственного педагогического университета Иван Кротт, главным отличием приемной кампании стало то, что абитуриенты подают документы в вуз исключительно дистанционно, в электронном формате и до сдачи Единого государственного экзамена.

«Абитуриенты и их родители переживают по поводу поступления в вузы, но нужно понимать: почти все осталось так, как было. Только документы в вуз предоставляются дистанционно, что для многих абитуриентов из отдаленных районов и других субъектов России оказалось только в плюс. С другой стороны мы видим, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, в вузах увеличилось количество бюджетных мест, что не может не радовать. Из-за отмены финальных этапов Всероссийских олимпиад те, кто вышел туда оказались в непростой ситуации, но министерство науки и высшего образования приняло решение, что все финалисты 2020 года приравнены к победителям. Конечно, это увеличивает их число в разы и шансы на поступление в вузы других регионов, но мы надеемся, что они останутся в родном регионе», - рассказал Иван Кротт.

По словам ответственного секретаря приемной комиссии Омского государственного технического университета Олега Перегудова, сложившаяся ситуация подтолкнула вузы к более активной работе в интернете.

«Это «заставило» вузы заняться более детальной работой с современными технологиями, которые определяют будущее. Не только прием документов в дистанционном формате, но и создание личного кабинета абитуриента, назначение каждому человеку личного менеджера, с которым он может связаться в любое время. Конечно, есть определенные вопросы по приему на те направления, где требуется сдача спортивных нормативов и творческий конкурс. Но сдачу нормативов мы заменили на тестирование, а творческое испытание пройдет в онлайн-режиме, в домашних условиях для поступающих. Министерство культуры попросило быть особо внимательными к абитуриентам, поступающим на творческие направления. Будем надеяться, что ближе к зачислению приемным комиссиям удастся пообщаться с такими абитуриентами в привычном формате, лично», - отметил Олег Перегудов.

Со своей стороны, проректор по образовательной деятельности Омского государственного аграрного университета Светлана Комарова заявила, что абитуриентам для поступления в вузы не требуется цифровая подпись. Ранее в ряде СМИ появилась информация, что без цифровой подписи абитуриенты не смогут подать заявления в университеты.

«Документы принимаются только дистанционно, через порталы университетов и никакая цифровая подпись не требуется. Абитуриенту необходимо загрузить только электронные образы необходимых документов», - отметила Светлана Комарова.

В ходе пресс-конференции представители вузов также обсудили предложения всероссийских студенческих профсоюзов о возможном снижении или пересмотре платы за обучение на контрактной основе.

По материалам Международного пресс-центра МКР-Медиа