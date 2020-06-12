Омичи выходят из самоизоляции

В Омской области снимают режим самоизоляции. Решение об этом было принято на заседании регионального оперативного штаба, состоявшемся 11 июня.

«С 12 июня у нас смогут открыться летние веранды предприятий общепита. С 22 числа планируется открытие детских садов. 24 июня у нас будет проходить военный парад. Штабом принято решение снять режим самоизоляции для жителей Омской области… Другие ограничительные меры сохраняются. Пока до 21 июня», - представил план отмены ограничений по итогам заседания губернатор Александр Бурков.

При этом, как отмечает портал правительства Омской области, сохраняется масочный режим и другие предписания Роспотребнадзора.

В ходе заседания глава областного управления Роспотребнадзора Александр Крига предложил ужесточить ограничения, но это предложение не было поддержано.

С начала эпидемии в Омской области было зарегистрировано около 2 тыс. случаев заражения COVID-19.

Фото: портал правительства Омской области