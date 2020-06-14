В Омской области наблюдается дефицит пляжей

В Омской области всего два пляжа из семи получили право на открытие. Такое решение приняли в Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Омской области. Принят пляж «Колос» на озере около одноименного санатория и пляж в Тюкалинске на реке Тюкалка.

Владельцы пяти оставшихся пляжей пока не подавали заявки на проверку. Как только это случится, ГИМС проведет их приемку.

В мэрии Омска заявили, что подготовке пляжей к открытию помешал режим самоизоляции. Он, по решению губернатор, в регионе постепенно отменяется.