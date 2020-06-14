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В Омской области наблюдается дефицит пляжей

Главная Общество
Омск
15:14 14 Июня 2020
вода, отдых, омск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Омской области всего два пляжа из семи получили право на открытие. Такое решение приняли в Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Омской области. Принят пляж «Колос» на озере около одноименного санатория и пляж в Тюкалинске на реке Тюкалка.

Владельцы пяти оставшихся пляжей пока не подавали заявки на проверку. Как только это случится, ГИМС проведет их приемку.

В мэрии Омска заявили, что подготовке пляжей к открытию помешал режим самоизоляции. Он, по решению губернатор, в регионе постепенно отменяется.

«С 12 июня у нас смогут открыться летние веранды предприятий общепита. С 22 числа планируется открытие детских садов. 24 июня у нас будет проходить военный парад. Штабом принято решение снять режим самоизоляции для жителей Омской области… Другие ограничительные меры сохраняются. Пока до 21 июня», - заявил в минувшую пятницу губернатор Александр Бурков.

 

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