В Омской области наблюдается дефицит пляжей

В Омской области всего два пляжа из семи получили право на открытие. Такое решение приняли в Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Омской области. Принят пляж «Колос» на озере около одноименного санатория и пляж в Тюкалинске на реке Тюкалка.
Владельцы пяти оставшихся пляжей пока не подавали заявки на проверку. Как только это случится, ГИМС проведет их приемку.
В мэрии Омска заявили, что подготовке пляжей к открытию помешал режим самоизоляции. Он, по решению губернатор, в регионе постепенно отменяется.
«С 12 июня у нас смогут открыться летние веранды предприятий общепита. С 22 числа планируется открытие детских садов. 24 июня у нас будет проходить военный парад. Штабом принято решение снять режим самоизоляции для жителей Омской области… Другие ограничительные меры сохраняются. Пока до 21 июня», - заявил в минувшую пятницу губернатор Александр Бурков.