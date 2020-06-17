В Омской области разрешили посещать леса

В Омской области снят запрет на посещение лесов. Особый противопожарный режим в регионе действовал два месяца.

Этот режим вводился постановлением правительства региона 15 апреля. Из-за жаркой погоды он дважды продлевался. При снятии режима ряд запретов и ограничений при посещении лесов сохраняются.

«В лесу по-прежнему нельзя разжигать костры в неподготовленных местах, в хвойных молодняках, под кронами деревьев, на участках с сухой травой или на лесосеках, выжигать траву под деревьями или на лесных полянах…», - напоминает портал правительства Омской области.

По данным региональных властей, в этом году лесхозы благоустроили 134 зоны отдыха с навесами, беседками и скамейками. С начала года за нарушения правил пожарной безопасности в омских лесах оштрафовано 137 лиц на 814 тыс. руб.

Фото: сайт министерства природных ресурсов и экологии Омской области