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Голосование за благоустройство скверов в Омске стартует 6 июля

Главная Общество
Омск
17:43 19 Июня 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Определены сроки голосования за благоустройство скверов в Омске на 2022 год. Отдать свой голос за территории, которые будет отремонтированы, омичи смогут с 6 по 17 июля. Голосование пройдет на официальном сайте мэрии и в зданиях окружных администраций. В числе кандидатов на преображение Соборная площадь, сквер Дружбы народов, сквер имени Панфилова, сквер на Старозагородной роще, Площадь Лицкевич, сквер «На Рабочих», Площадь Серова, бульвар Крылова и другие.

«Федеральная субсидия, выделяющаяся на реализацию данного проекта на следующий год, доводится в этом, 2020 году. Соответственно, чтобы нам успеть заключить контракты с подрядчиками, необходимо проведение отбора территорий, в том числе общественных и дворовых, уже в этом году», –рассказал директор департамента городского хозяйства Евгений Фомин.

Добавим, что с 15 июля администрация Омска начнет прием заявок на ремонт дворов многоквартирных домов на 2021 год. Оставить свое обращение жители смогут до 14 августа.

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