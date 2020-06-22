Шумная ночная вечеринка прошла в центре Омска

В ночь на минувшее воскресенье в центре Омска прошла шумная вечеринка. Обстоятельствами ее организации и проведения заинтересовались правоохранительные органы.

Вечеринка с музыкой и танцами прошла на ул. Ленина. Здесь находятся летние веранды кафе.

«По обращению омичей проводится проверка, будут приняты необходимые профилактические меры. В ходе проверки будет установлено, было ли нарушено законодательство», - сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МВД по Омской области.

Летние веранды заведений общепита начали работать в Омске с 12 июня. Значительная часть других ограничений сохраняется.

«Возобновление деятельности фитнес-клубов и тренажерных залов, гостиниц и отелей, санаториев и детских лагерей, предприятий общественного питания отложено. К вопросу о продлении или снятии каких-либо ограничений оперативный штаб вернется через неделю. Действующие на сегодняшний день запреты остаются в силе пока по 27 июня», - говорится в сообщении правительства Омской области.

Напомним, аналогичные вечеринки, несмотря на действующие ограничения, прошли в Новосибирске в конце мая. Их организаторы были оштрафованы.

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