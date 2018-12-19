«Газпром» и «Газпром нефть» займутся реконструкцией «Арены Омск»

Ледовый дворец спорта «Арена Омск» будет реконструирован к молодежному чемпионату мира по хоккею (МЧМ) 2023 года. Это стало известно в ходе визита в Омск президента Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Во время визита Владислав Третьяк и омский губернатор Александр Бурков говорили о проведении матчей МЧМ-2023 не только в Новосибирске, но и в Омске, как о решенном деле. Президент ФХР выразил уверенность, что город примет турнир на высшем уровне.

«Для омичей – это большая радость будет, из районов области поедут сюда. Мы гарантируем полные залы!», - процитировал главу региона официальный портал Омской области.

По словам Александра Буркова, реконструкцию «Арены Омск» будут вести «Газпром» и «Газпром нефть». В результате, омский «Авангард», который в настоящее время базируется в подмосковной Балашихе, сможет вернуться на домашний лед в 2022-м или даже в 2021 году. Кроме того, правительство Омской области и мэрия Омска планируют построить дорогу, чтобы разгрузить площадку перед «Ареной Омск» и облегчить болельщикам доступ к стадиону.

Напомним, в мае 2018 года Международная федерация хоккея официально утвердила проведение МЧМ-2023 в Новосибирске. В начале декабря стало известно, что ФХР предложила провести турнир также и в Омске. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников тогда предположил, что инициатива быть направлена на то, чтобы ускорить строительство новой хоккейной арены в Омске.

Фото: официальный портал Омской области