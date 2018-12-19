19 декабря
Омск
погода -12 °C
67.11
 
€ 76.47
18+
Sibnovosti.ru
Омск
...

«Газпром» и «Газпром нефть» займутся реконструкцией «Арены Омск»

Главная Спорт
Омск
12:20 19 Декабря 2018
хоккей, реконструкция, губернатор
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Ледовый дворец спорта «Арена Омск» будет реконструирован к молодежному чемпионату мира по хоккею (МЧМ) 2023 года. Это стало известно в ходе визита в Омск президента Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Во время визита Владислав Третьяк и омский губернатор Александр Бурков говорили о проведении матчей МЧМ-2023 не только в Новосибирске, но и в Омске, как о решенном деле. Президент ФХР выразил уверенность, что город примет турнир на высшем уровне.

«Для омичей – это большая радость будет, из районов области поедут сюда. Мы гарантируем полные залы!», - процитировал главу региона официальный портал Омской области.

По словам Александра Буркова, реконструкцию «Арены Омск» будут вести «Газпром» и «Газпром нефть». В результате, омский «Авангард», который в настоящее время базируется в подмосковной Балашихе, сможет вернуться на домашний лед в 2022-м или даже в 2021 году.  Кроме того, правительство Омской области и мэрия Омска планируют построить дорогу, чтобы разгрузить площадку перед «Ареной Омск» и облегчить болельщикам доступ к стадиону.

Напомним, в мае 2018 года Международная федерация хоккея официально утвердила проведение МЧМ-2023 в Новосибирске. В начале декабря стало известно, что ФХР предложила провести турнир также и в Омске. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников тогда предположил, что инициатива быть направлена на то, чтобы ускорить строительство новой хоккейной арены в Омске.

Фото: официальный портал Омской области

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Спорт / НОВОСТИ
Новости Омска: Молодежный хоккейный чемпионат вместе с Новосибирском может принять Омск

Молодежный хоккейный чемпионат вместе с Новосибирском может принять Омск

12 Декабря 2018 г.
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель не против
Новости Омска: Омский ХК «Авангард» представил новый логотип и форму команды

Омский ХК «Авангард» представил новый логотип и форму команды

30 Августа 2018 г.
В минувшую среду омский хоккейный клуб «Авангард» в преддверии старта очередного чемпионата КХЛ представил новые логотип и форму спортсменов. Обновленный ястреб стал гораздо более грозным и агрессивным, а основным цветом игровой формы омского клуба в домашнем варианте станет...
Новости Омска: Омский «Авангард» подписал соглашение с «Ареной Балашиха» на год

Омский «Авангард» подписал соглашение с «Ареной Балашиха» на год

16 Августа 2018 г.
Сибирский клуб не хочет надолго переезжать в Подмосковье
Новости Омска: Омский ХК «Авангард» переедет в подмосковную Балашиху

Омский ХК «Авангард» переедет в подмосковную Балашиху

8 Августа 2018 г.
Когда омский клуб будет играть дома, пока неизвестно
Новости Омска: В Омске русские богатыри победили силачей из Китая

В Омске русские богатыри победили силачей из Китая

5 Августа 2018 г.
В День города в Омске прошел первый Международный турнир по силовому экстриму
Новости Омска: XXIX Сибирский международный марафон

XXIX Сибирский международный марафон

4 Августа 2018 г.
В Омске завершился XXIX Сибирский международный марафон. Победителем спортивного состязания стали бегун из Краснодара Андрей Лейман и представлявшая Челябинскую область Евдокия Букина. Фото: ИА ОмскЗдесь/Илья Петров
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Омска: Омское правительство меняет структуру

Омское правительство меняет структуру

19 Декабря 2018 г.
Губернатор Александр Бурков объявил о плане реорганизации до 31 марта 2019 года
Новости Омска: Глава Омской области сменил своих заместителей

Глава Омской области сменил своих заместителей

17 Декабря 2018 г.
Освобождены от должности сразу шесть членов правительства
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Казакова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356