Новую хоккейную арену в Омске начнут строить в следующем году

Новую хоккейную арену в Омске планируется построить в следующем году. Об этом заявил председатель совета директоров омского клуба Континентальной хоккейной лиги «Авангард» Александр Крылов, пишет ТАСС.

«Мы собираемся выйти на строительство новой арены в Омске в начале следующего года, чтобы успеть к чемпионату мира. Для этого будут привлечены федеральные средства», — пояснил спикер.

Как ранее сообщали Sibnovosti.ru, обе крупные омские ледовые арены – «Арена Омск» и СКК им. Блинова – находятся в аварийном состоянии. Из-за этого ХК «Авангард» был вынужден проводить свои домашние матчи на арене в подмосковной Балашихе. Позднее стало известно, что омская команда будет принимать своих соперников в Подмосковье и в сезоне-2019/20.

По словам Крылова, новая арена будет рассчитана на 12 тысяч зрителей. Объект оборудуют несколькими входами.

Напомним, в прошедшем сезоне КХЛ «Авангард» дошел до финала Кубка Гагарина и уступил ЦСКА (счет в серии 0-4).

Фото: официальный портал Омской области