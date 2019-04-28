28 апреля
Омск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Омск
...

Новую хоккейную арену в Омске начнут строить в следующем году

Главная Спорт
Омск
13:23 28 Апреля 2019
спорт, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Новую хоккейную арену в Омске планируется построить в следующем году. Об этом заявил председатель совета директоров омского клуба Континентальной хоккейной лиги «Авангард» Александр Крылов, пишет ТАСС

«Мы собираемся выйти на строительство новой арены в Омске в начале следующего года, чтобы успеть к чемпионату мира. Для этого будут привлечены федеральные средства», — пояснил спикер. 

Как ранее сообщали Sibnovosti.ru, обе крупные омские ледовые арены – «Арена Омск» и СКК им. Блинова – находятся в аварийном состоянии. Из-за этого ХК «Авангард» был вынужден проводить свои домашние матчи на арене в подмосковной Балашихе. Позднее стало известно, что омская команда будет принимать своих соперников в Подмосковье и в сезоне-2019/20.

По словам Крылова, новая арена будет рассчитана на 12 тысяч зрителей. Объект оборудуют несколькими входами.  

Напомним, в прошедшем сезоне КХЛ «Авангард» дошел до финала Кубка Гагарина и уступил ЦСКА (счет в серии 0-4).

Фото: официальный портал Омской области

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Спорт / НОВОСТИ
Новости Омска: У омского «Авангарда» остался последний шанс побороться за Кубок Гагарина

У омского «Авангарда» остался последний шанс побороться за Кубок Гагарина

19 Апреля 2019 г.
Сегодня в Балашихе пройдет четвертая игра с ЦСКА
Новости Омска: В стартовой игре финала Кубка Гагарина ЦСКА победил «Авангард»

В стартовой игре финала Кубка Гагарина ЦСКА победил «Авангард»

14 Апреля 2019 г.
Счет игры — 5:2
Новости Омска: Омский «Авангард» проведет первый матч финала Кубка Гагарина

Омский «Авангард» проведет первый матч финала Кубка Гагарина

13 Апреля 2019 г.
Фан-зона в Омске обустроена в СК «Красная Звезда»
Новости Омска: «Газпром» и «Газпром нефть» займутся реконструкцией «Арены Омск»

«Газпром» и «Газпром нефть» займутся реконструкцией «Арены Омск»

19 Декабря 2018 г.
Президент ФХР подтвердил проведение в Омске части МЧМ-2023
Новости Омска: Молодежный хоккейный чемпионат вместе с Новосибирском может принять Омск

Молодежный хоккейный чемпионат вместе с Новосибирском может принять Омск

12 Декабря 2018 г.
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель не против
Новости Омска: Омский ХК «Авангард» представил новый логотип и форму команды

Омский ХК «Авангард» представил новый логотип и форму команды

30 Августа 2018 г.
В минувшую среду омский хоккейный клуб «Авангард» в преддверии старта очередного чемпионата КХЛ представил новые логотип и форму спортсменов. Обновленный ястреб стал гораздо более грозным и агрессивным, а основным цветом игровой формы омского клуба в домашнем варианте станет...
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Омска: Группа «Каскат» готовит проект железнодорожной ветки из Омска в Казахстан

Группа «Каскат» готовит проект железнодорожной ветки из Омска в Казахстан

24 Апреля 2019 г.
Потенциальный инвестор оценивает его в 22 млрд рублей
Новости Омска: Омское ДТП привело к гибели четырех человек

Омское ДТП привело к гибели четырех человек

27 Апреля 2019 г.
Еще четверо доставлены в больницы
Новости Омска: В Омске состоится XVI Межрегиональный форум сотрудничества России и Казахстана

В Омске состоится XVI Межрегиональный форум сотрудничества России и Казахстана

23 Апреля 2019 г.
У межрегиональных форумов большой потенциал, который важно использовать для развития связей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356