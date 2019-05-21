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Вячеслав Козлов сменил канадца в тренерском штабе омского «Авангарда»

Главная Спорт
Омск
16:43 21 Мая 2019
тренер, хоккей, кубок
Автор: Sibnovosti.ru
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В тренерском штабе омского хоккейного клуба «Авангард» произошла замена. Его ряды покинул Майкл Пелино, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Об уходе канадца объявил президент «Авангарда» Максим Сушинский. По его словам, иностранный тренер сам решил не продлевать контракт. В сибирскую команду, которая сейчас базируется в подмосковной Балашихе, господин Пелино пришел в прошлом году. Напомним, в недавно завершившемся сезоне 2018/2019 «Авангард» вышел в финал кубка Гагарина, где уступил московскому ЦСКА.

«Мы очень благодарны Майклу за его вклад в серебряные медали, свою работу по постановке игры в большинстве он делал на отлично, все видели это в плей-офф», - прокомментировал его работу господин Сушинский.

На место уроженца провинции Онтарио пришел родившийся в подмосковном Воскресенске Вячеслав Козлов. В числе его спортивных достижений, как игрока, две победы в Кубке Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз» и две победы в Кубке Гагарина в составе уфимского «Салавата Юлаева» и московского «Динамо».

Фото: сайт хоккейного клуба «Авангард»


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