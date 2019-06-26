Омский «Авангард» замкнул топ-10 хоккейных клубов Европы

Омский «Авангард» оказался в десятке лучших хоккейных клубов Европы. Рейтинг ежегодно составляет авторитетный французский сайт hockeyarchives.info, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Авангард» занял 10-е место, шагнув сразу на 21 строчку вверх по сравнению с предыдущим рейтингом. Из команд Континентальной хоккейной лиги впереди омичей московский ЦСКА (первое место), питерский СКА (второе) и екатеринбургский «Автомобилист» (шестое). Обогнали сибиряков, временно базирующихся в подмосковной Балашихе, также по два клуба из Швеции и Швейцарии, по одному – из Финляндии и Германии.

Напомним, в сезоне 2018/2019 «Авангард» вышел в финал Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА.

Последний раз в топ-10 из сибирских клубов поднималась новосибирская «Сибирь». Восьмое место она заняла по итогам сезона 2015/2016. На этот раз «Сибирь» оказалась только 71-й. Она опустилась на 30 позиций по сравнению с предыдущим сезоном.

Фото: сайт хоккейного клуба «Авангард»