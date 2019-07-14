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Вячеслава Войнова ждут в рядах омского «Авангарда»

Главная Спорт
Омск
15:59 14 Июля 2019
хоккей, клуб, контракт
Автор: Sibnovosti.ru
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Защитник Вячеслав Войнов в новом хоккейном сезоне будет выступать за омский «Авангард», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Ранее он играл за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» (2011-2015 годы) и санкт-петербургский СКА (2015-2018 годы).

Информацию о новом клубе Вячеслава Войнова опубликовал «Спорт-Экспресс». По данным издания, контракт подписан на один год с зарплатой 70 млн руб. В числе титулов, завоеванных уроженцем Челябинска в разные годы, - обладатель Кубка Стэнли, обладатель Кубка Гагарина, олимпийский чемпион.

Официального подтверждения на сайте «Авангард» пока нет. Вчера омский хоккейный клуб сообщил о получении прав на шведского защитника Густава Форслинга. Предыдущий сезон он отыграл за клуб НХЛ «Каролина Харрикайнз».

Как сообщали Sibnovosti.ru, по итогам прошлого сезона омский «Авангард» оказался в десятке лучших хоккейных клубов Европы по версии авторитетного французского сайта hockeyarchives.info.

Фото: сайт хоккейного клуба «Авангард»

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