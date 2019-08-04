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Марафон в Омске выиграли спортсмены из Краснодара и Челябинска

Главная Спорт
Омск
15:10 4 Августа 2019
победители, забег, старт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «Омск Здесь»
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В Омске в минувшую субботу состоялся традиционный Сибирский международный марафон. Профессионалы и любители бега собрались здесь в 30-й раз, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

На Сибирском международном марафоне спортсмены могли попробовать свои силы на разных дистанциях. Наибольший интерес представляла классическая – 42 км 195 м. В мужском забеге пьедестал оказался точным повторением прошлого года. Победителем стал Андрей Лейман из Краснодара с результатом 2:19:55. Вторым к финишу пришел москвич Сергей Зырянов, за ним – Илья Змазнев из Абакана.

У женщин победу, как и в прошлом году, одержала Евдокия Букина (2:35:50). Всего пять секунд ей проиграла Алина Прокопьева из Чувашии. На третьем месте оказалась еще одна представительница этой республики Татьяна Арясова.

Всего на старт вышло почти 10 тыс. участников.

 

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